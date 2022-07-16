Білоруси почали купувати більше валюти та менше продавати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Білоруси почали купувати більше валюти та менше продавати

Валюта
401
Вперше за останні дванадцять місяців білоруси купили валюти більше, ніж продали.
Про це пише видання myfin.
Тренд був на межі перелому ще у травні, але остаточно настрої фізосіб на внутрішньому валютному ринку змінилися у червні. У червні чиста купівля валюти населенням становила 41,3 млн доларів.
У червні фізособи купили 825,6 млн доларів в еквіваленті, а продали — 784,3 млн доларів.
Загалом за січень-червень 2022 року, за даними Нацбанку, фізособи купили готівкову та безготівкову валюту на 4,552 млрд доларів в еквіваленті, а продали на 4,957 млрд доларів. Всього з початку року продано іноземної валюти на 404,6 млн. доларів більше, ніж куплено.
Внутрішній валютний ринок у білорусі зараз тримається на нерезидентах, які покривають чистий попит на валюту як з боку білоруських підприємств, так і фізосіб. З початком сезону відпусток зріс попит на валюту з боку фізосіб, які виступили її чистими покупцями. Якщо обсяги чистого продажу валюти нерезидентами в результаті знизиться, то єдиним джерелом покриття дефіциту виявиться Нацбанк та його золотовалютні резерви.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.