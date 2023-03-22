Білл Гейтс назвав найважливіше технологічне досягнення за 50 років — Finance.ua

Білл Гейтс назвав найважливіше технологічне досягнення за 50 років Сьогодні 18:00

Один із засновників технологічної корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що модель штучного інтелекту GPT від стартапу OpenAI є найреволюційнішим досягненням у галузі технологій за останні 50 років. Штучний інтелект насамперед допоможе бідним країнам уникнути великої кількості смертей серед населення.

Про це заявив Білл Гейтс.

За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.

«Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років», — написав він.

Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ШІ в майбутньому.

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