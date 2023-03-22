Білл Гейтс назвав найважливіше технологічне досягнення за 50 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Білл Гейтс назвав найважливіше технологічне досягнення за 50 років

131
Один із засновників технологічної корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що модель штучного інтелекту GPT від стартапу OpenAI є найреволюційнішим досягненням у галузі технологій за останні 50 років. Штучний інтелект насамперед допоможе бідним країнам уникнути великої кількості смертей серед населення.
Білл Гейтс назвав найважливіше технологічне досягнення за 50 років
Про це заявив Білл Гейтс.
За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.
«Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років», — написав він.
Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ШІ в майбутньому.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.