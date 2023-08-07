Білгород-Дністровський морський порт знову не змогли продати на аукціоні — Finance.ua

Білгород-Дністровський морський порт знову не змогли продати на аукціоні Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Запланований на 7 серпня аукціон із приватизації Білгород-Дністровського морського порту не відбувся через відсутність учасників. Торги перенесли на 15 серпня.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.sale.

Стартова ціна та розмір гарантійного внеску не змінилися — 92,45 млн грн та 18,49 млн грн відповідно.Першого разу ФДМ виставляв на приватизацію Білгород-Дністровський порт на початку березня, але аукціон визнали таким, що не відбувся.

Після цього стартову ціну порту знизили вдвічі — з 187,6 млн грн до 93,8 млн грн. На другому аукціоні компанія Укрдонінвест бізнесмена Віталія Кропачова запропонувала за порт 220 млн грн, але так і не перерахувала гроші. Фонд визнав аукціон з продажу порту таким, що не відбувся.Третя спроба, призначена на 6 червня, не відбулася через відсутність учасників.

Також аукціон не відбувся і наступної дати — 14 червня.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману та в умовах війни з квітня 2022 року використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх у вагонах.

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