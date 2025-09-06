0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років

15
Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років
Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років
55% українців оновлюють смартфони лише раз на чотири-пʼять років. Для чверті користувачів (27%) питання купівлі взагалі не стоїть, адже нові телефони вони отримують від рідних чи друзів.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber.
Методологія дослідження базується на анонімному онлайн-опитуванні. Головна вікова група 34−45 років, понад половина респондентів мають вік до 45 років.
Читайте також
Як свідчать результати опитування, ще 17% оновлюють гаджет раз на два-чотири роки, а 1% належать до категорії «ранніх користувачів» і купують нову модель раз на рік-півтора.
Якими гаджетами користуються українці, окрім телефону:
  • ноутбук — 33%;
  • стаціонарний компʼютер — 16%;
  • планшети — 14%;
  • смартгодинники — 5%;
Водночас 29% українців зізналися, що взагалі не мають інших гаджетів і користуються виключно телефоном.

Зменшення попиту на нові гаджети

Попит на нові гаджети в Україні суттєво знизився після 2022 року. Причинами стали війна, економічна нестабільність та падіння рівня доходів.
Читайте також
Якщо до 2022 року середній цикл заміни смартфона становив приблизно 2−3 років, нині українці прагнуть користуватися технікою максимально довго.
Попри це, смартфон лишається головним цифровим пристроєм для більшості громадян.
Саме він використовується для доступу до банківських послуг, державних застосунків («Дія»), соцмереж, роботи з документами та навчання.
Експерти ринку прогнозують, що в найближчі роки смартфон залишатиметься ключовим центром цифрового життя українців, тоді як додаткові гаджети (ноутбуки чи планшети) розглядаються радше як допоміжні інструменти.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems