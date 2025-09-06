Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років
55% українців оновлюють смартфони лише раз на чотири-пʼять років. Для чверті користувачів (27%) питання купівлі взагалі не стоїть, адже нові телефони вони отримують від рідних чи друзів.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber.
Методологія дослідження базується на анонімному онлайн-опитуванні. Головна вікова група 34−45 років, понад половина респондентів мають вік до 45 років.
Як свідчать результати опитування, ще 17% оновлюють гаджет раз на два-чотири роки, а 1% належать до категорії «ранніх користувачів» і купують нову модель раз на рік-півтора.
Якими гаджетами користуються українці, окрім телефону:
- ноутбук — 33%;
- стаціонарний компʼютер — 16%;
- планшети — 14%;
- смартгодинники — 5%;
Водночас 29% українців зізналися, що взагалі не мають інших гаджетів і користуються виключно телефоном.
Зменшення попиту на нові гаджети
Попит на нові гаджети в Україні суттєво знизився після 2022 року. Причинами стали війна, економічна нестабільність та падіння рівня доходів.
Якщо до 2022 року середній цикл заміни смартфона становив приблизно 2−3 років, нині українці прагнуть користуватися технікою максимально довго.
Попри це, смартфон лишається головним цифровим пристроєм для більшості громадян.
Саме він використовується для доступу до банківських послуг, державних застосунків («Дія»), соцмереж, роботи з документами та навчання.
Експерти ринку прогнозують, що в найближчі роки смартфон залишатиметься ключовим центром цифрового життя українців, тоді як додаткові гаджети (ноутбуки чи планшети) розглядаються радше як допоміжні інструменти.
