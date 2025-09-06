Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років Сьогодні 05:07

Більшість українців змінюють смартфон раз на 4−5 років

55% українців оновлюють смартфони лише раз на чотири-пʼять років. Для чверті користувачів (27%) питання купівлі взагалі не стоїть, адже нові телефони вони отримують від рідних чи друзів.

Про це свідчить опитування Rakuten Viber.

Методологія дослідження базується на анонімному онлайн-опитуванні. Головна вікова група 34−45 років, понад половина респондентів мають вік до 45 років.

Як свідчать результати опитування, ще 17% оновлюють гаджет раз на два-чотири роки, а 1% належать до категорії «ранніх користувачів» і купують нову модель раз на рік-півтора.

Якими гаджетами користуються українці, окрім телефону:

ноутбук — 33%;

стаціонарний компʼютер — 16%;

планшети — 14%;

смартгодинники — 5%;

Водночас 29% українців зізналися, що взагалі не мають інших гаджетів і користуються виключно телефоном.

Зменшення попиту на нові гаджети

Попит на нові гаджети в Україні суттєво знизився після 2022 року. Причинами стали війна, економічна нестабільність та падіння рівня доходів.

Якщо до 2022 року середній цикл заміни смартфона становив приблизно 2−3 років, нині українці прагнуть користуватися технікою максимально довго.

Попри це, смартфон лишається головним цифровим пристроєм для більшості громадян.

Саме він використовується для доступу до банківських послуг, державних застосунків («Дія»), соцмереж, роботи з документами та навчання.

Експерти ринку прогнозують, що в найближчі роки смартфон залишатиметься ключовим центром цифрового життя українців, тоді як додаткові гаджети (ноутбуки чи планшети) розглядаються радше як допоміжні інструменти.

