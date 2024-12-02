Більшість популярних в Україні овочів знову подорожчали — Finance.ua
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Більшість популярних в Україні овочів знову подорожчали

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Більшість овочів на ринку України знову почали дорожчати. За рахунок помітного збільшення попиту фермерам вдалося підвищити ціни на цибулю.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ріпчасту цибулю віддавали за оптовими цінами в діапазоні 13−17 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч коштував 10−15 грн/кг. Також подорожчала білокачанна капуста. Нижня цінова межа підскочила з 20 до 24 гривень.
Сезонне зниження пропозиції місцевого томату призвело до зростання ціни — верхня цінова межа підвищилася з 85 до 90 грн/кг. З цієї ж причини різко подорожчав солодкий перець з 50−70 до 100−110 грн/кг.
Водночас в Україні минулого тижня почала дешевшати морква з 20−23 грн/кг до 18−22.
У фруктовому сегменті подорожчало яблуко — нижня цінова межа підскочила з 20 до 26 гривень за кілограм, і знизилися ціни на грушу з 75−85 грн/кг до 60−80.
Діапазон цін на мандарин розширився. Якщо тижнем раніше цитрус продавали по 80−105 грн/кг, то минулого тижня — 75−115, а на банан ціновий діапазон звузився з 47−60 грн/кг до 55−58. Ціни на інші позиції збереглися на рівні попереднього періоду.
За матеріалами:
УНІАН
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