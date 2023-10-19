Більшість компаній планують підвищення зарплат наступного року — дослідження Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Більшість компаній планують підвищення зарплат наступного року — дослідження

Більшість компаній, а саме 65% опитаних, планують відкривати вакансії у 2024 році.

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації «Ринок праці під час війни».

Зміни щодо персоналу у 2023 році

Зокрема, представники бізнесу відмітили, що у 2023 році в їх компаніях відбулись такі основні зміни:

76% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати;

респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати; 51% респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників;

респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників; 21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;

респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу; 8% респондентів повідомили про скорочення персоналу;

респондентів повідомили про скорочення персоналу; 4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат;

респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат; 1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня заробітної плат.

Водночас, компанії продовжують підтримувати своїх працівників. Майже всі компанії виплачують у повному обсязі зарплати (97%), більшість також виплачують бонуси та премії (85%), половина надає психологічну підтримку працівникам (53%) і майже половина організовує освітні курси для працівників (47%).

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Серед менш популярних речей — сплата податків за працівників, котрі перебувають за кордоном, міжнародні програми медичного страхування для працівників, компенсації електроенергії/інтернету/частини витрат на оренду житла.

Плани щодо 2024 року

У планах більшості бізнесів на наступний рік — розширення штату.

Так, 65% бізнесів планують відкривати вакансії у 2024 році. До речі, більше 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати. Важливо зазначити, що 29% HR зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 — 15%, 12% HR зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 5 -10%, 10% HR спеціалістів зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 15−20% і лише 2% респондентів написали, що у компанії заплановано збільшення рівня зарплати на більше ніж 20%.

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Для інформації щодо зарплат у 2023: 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10−15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15−20%. 8% - більше ніж на 20%. 8% - менше ніж на 10%.

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