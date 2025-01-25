Більшість компаній масштабує ШІ, але лише 16% готові до його трансформації — Finance.ua

Більшість компаній масштабує ШІ, але лише 16% готові до його трансформації Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Більшість компаній масштабує ШІ, але лише 16% готові до його трансформації

На щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму, присвяченій технологічним трендам, головною темою стало використання штучного інтелекту (ШІ) у різних галузях. Хоча 83% керівників вважають ШІ стратегічним пріоритетом для своїх організацій, існують значні відмінності у зрілості та впровадженні ШІ в різних галузях.

Про це йшлося на WEF 2025.

Виклики масштабування ШІ

Ведуча форуму наголосила, що лише 74% компаній намагаються масштабувати впровадження ШІ.

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На думку експертів, головними перепонами є брак відповідної інфраструктури, кваліфікованих кадрів і низька якість даних.

Сейсмічні дані за години, а не місяці

Президент і головний виконавчий директор компанії Aramco Амін Нассер розповів про трансформаційний вплив ШІ в енергетичному секторі.

«Енергетична галузь щодня отримує величезні обсяги даних — майже 10 млрд точок. Завдяки ШІ процеси, які раніше тривали місяці, зараз виконуються за години. Це можливе завдяки 90-річному досвіду роботи з даними та сучасним технологіям. Однак для масштабування потрібно мати не лише дані, а й відповідну інфраструктуру та таланти», — зазначив Нассер.

Гіперперсоналізація в реальному часі

Джулія Світ, голова правління та генеральний директор Accenture, виділила три головні тренди розвитку ШІ: гіперперсоналізація, фізичний ШІ та оновлення технологій.

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«Гіперперсоналізація дозволяє бізнесу підлаштовувати пропозиції під уподобання клієнтів у реальному часі. Наприклад, Radisson Hotels тепер показує різні фото готелів залежно від того, чи їде клієнт кататися на лижах, чи планує відпочинок у спа-салоні. Цей тренд активно розвивається в банківській сфері, роздрібній торгівлі та охороні здоров’я», — зазначила Світ.

Фізичний ШІ: від шин до складів

Світ також наголосила, що фізичний ШІ значно скорочує простої у виробництві.

«Раніше розслідування дефектів на виробничих лініях забирало тижні, а зараз це триває години. Це надзвичайно важливо для компаній, оскільки кожна година простою впливає на дохід».

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Вона також нагадала, що Accenture спільно з Nvidia розробляє рішення для автоматизації складування, що допомагає скоротити ручну працю та компенсувати дефіцит персоналу.

Виклик мейнфреймів

Ще одним значним викликом залишається оновлення технологій.

«Багато компаній працюють на застарілих мейнфреймах, що уповільнює процеси. Використання сучасних технологій, як-от Genii, дозволяє прискорити цей перехід», — підсумувала Світ.

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