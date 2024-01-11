Більше половини споживачів балансуючого ринку електроенергії є неплатниками, — Укренерго Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Понад 50% споживачів на балансуючому ринку електроенергії є неплатниками, тому затримки з розрахунками на ньому складають вже більше року.

Про це під час обговорення на Energy Club заявив начальник Департаменту адміністратора розрахунків НЕК «Укренерго» Олександр Волков.

Він пояснив, що з початку роботи нового ринку електроенергії у 2019-му році, тобто за останні чотири роки на ринку, особливо, балансуючому, склався певний дисбаланс.

«Є зобов’язання як перед Укренерго розраховуватися за закуплену нами балансуючу енергію, так і зобов’язання учасників цього ринку розраховуватися з нами за продану компанією балансуючу енергію… Але ми маємо ситуацію, що у нас є група споживачів, і вони складають в цих розрахунках навіть більше ніж 50%, які не розраховується вчасно за надану Укренерго балансуючу електроенергію», — розповів Волков.

Через це, за його словами, складається складна ситуація, коли зібраних компанією коштів не вистачає для того, щоб, в свою чергу, Укренерго могло в повній мірі розраховуватися з генеруючими компаніями.

«У нас в даний момент затримка з розрахунками від нормального графіку складає більше року. Ми зараз розраховуємося на ринку за листопад 2022-го року і маємо надію найближчим часом перейти до розрахунків за грудень 2022-го.

Напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що найближчим часом компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, оскільки така заборгованість сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

Раніше в Укргідроенерго заявляли, що питання боргів на балансуючому ринку критичне і його потрібно негайно вирішувати. Борг Укренерго перед їх компанією за балансуючу електроенергію у минулому році зріс вдвічі - з 4 до 8 млрд грн.

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УНІАН За матеріалами:

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