Більше ніж 37%: українці стали найбільшою групою працюючих іноземців у Словаччині — Finance.ua

Більше ніж 37%: українці стали найбільшою групою працюючих іноземців у Словаччині Вчора 17:56

У серпні в Словаччині зросла кількість працюючих іноземців. Так, у країні працевлаштувались 83 тисячі іноземців, що на 1,7 тисячі більше, ніж у липні. Про це пише infopost.media.

Згідно з даними Головного управління праці, соціальних питань та сім’ї Словацької Республіки, на які посилається видання SME, це на 14,2 тис. іноземців більше, ніж у минулому році.

Найбільшу групу станом на серпень цього року склали українці. Так, за місяць тут працевлаштувались 832 громадян України. Таким чином загальна кількість працюючих українців тут склала 30,9 тисячі осіб.

Кількість сербів, які працюють у Словаччині, за серпень зросла на 111 осіб — до 9,4 тисячі. Серед громадян із країн ЄС найбільше у Словаччині румунів, яких тут працює 7,2 тисячі, на другому місці чехи з 6,3 тисячі працівників, на третьому місці — угорці, яких приїхало працювати до Словаччини 5,5 тисячі.

Троє з десяти іноземців у Словаччині наприкінці серпня цього року працювали в Братиславі. У п’яти районах словацької столиці було працевлаштовано 24,2 тис. іноземців.

За ним слідує район Трнава, де за цей же період було зареєстровано 5,4 тис. працевлаштованих іноземців. Бюро праці у Малацках Братиславського краю повідомило про 2,2 тисячі працюючих громадян, які приїхали з інших країн.

Варто додати, що загальна кількість людей, які в’їхали на територію Словацької Республіки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, становить 825 729 осіб. Про це станом на 23 вересня повідомляє TASR із посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ (MV) Словацької Республіки Зузану Еліашову. Тимчасовий притулок отримали 94 849 заявників. Зі Словаччини в Україну повернувся 595 621 громадянин.

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