«Біг під кокаїном»: путін розхвалює свою економіку, але це міраж, — CNN — Finance.ua
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«Біг під кокаїном»: путін розхвалює свою економіку, але це міраж, — CNN

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Після вторгнення москви в Україну в 2022 році економіка росії перевершила очікування. Хоча показники не можна назвати блискучими, вони не катастрофічні, пише CNN.
За минулий рік російська воєнна економіка, ймовірно, зростала швидше, ніж економіки США та ключових європейських країн. Рівень безробіття досяг рекордно низького рівня, а зростання оборонного бюджету, хоча й тимчасово стисло інші витрати, не вивело ситуацію з-під контролю.
Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, зазначає, що такі дані надсилають подвійне повідомлення: російській громадськості — «Ми вистояли», а союзникам України — «Ми витримаємо довше за вас».
Проте, за словами експертів, цей образ економічної стійкості є міражем. кремль ретельно підтримує ілюзію, що російська економіка у стабільному стані, щоб впливати на своїх противників. З наближенням третьої річниці війни ця маска поступово починає зникати.

Ілюзія економічного зростання

Деякі аналітики використовують метафору «економіка на стероїдах» для опису ситуації. Таке зростання може бути швидким, але воно неприродне і короткочасне. «Стероїди хороші, але це не м’язи. Це більше схоже на біг під кокаїном», — зазначає Рибакова.
Кремль також застосовує тактику «рефлексивного контролю», щоб формувати сприйняття супротивників. Наприклад, Москва намагається переконати Захід, що її економічна потужність дозволяє фінансувати війну роками. Це спонукає прихильників України до пошуку компромісів, які б відповідали цілям Кремля.
За матеріалами:
УНІАН
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