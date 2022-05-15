Бідні країни отримають доступ до американських технологій лікування COVID-19 безкоштовно — Finance.ua
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Бідні країни отримають доступ до американських технологій лікування COVID-19 безкоштовно

Вчора 23:17Світ
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Бідні країни отримають доступ до американських технологій лікування COVID-19 безкоштовноБідні країни отримають доступ до американських технологій лікування COVID-19 безкоштовно
Уряд США спрощує доступ до технологій виробництва вакцин, ліків та засобів діагностики COVID-19 для країн із низьким та середнім рівнем доходу.
Відповідну заяву зробив 12 травня президент США Джо Байден на Глобальному саміті з COVID-19, повідомляє Science.
Уряд США уклав угоду про передачу винаходів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що фінансуються з федерального бюджету. Потім ВООЗ передасть ліцензії некомерційній організації «Патентний пул лікарських засобів» (MPP), яка, своєю чергою, передасть технології конкретним виробниками.
Створена в 2010 році, MPP сьогодні має патентні угоди на кілька препаратів проти ВІЛ і нещодавно додала два препарати для лікування COVID-19: Paxlovid від Pfizer та молнупіравір від Merck & Co.
Нова угода також поширюється на винаходи, що використовуються компаніями, які виробляють існуючі вакцини проти COVID-19. Компанії також можуть використовувати ці технології для створення нових продуктів.
MPP укладає угоди з виробниками ліків, які дозволяють компаніям із найменш розвинених країн платити найнижчі ліцензійні відрахування, а деякі взагалі нічого не платять.
За матеріалами: Дзеркало Тижня
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