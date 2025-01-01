Безумство навколо мемкоїнів: Пресейл DOGEN на $4 млн викликає ажіотаж, націлюючись перевершити BONK та PEPE — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Безумство навколо мемкоїнів: Пресейл DOGEN на $4 млн викликає ажіотаж, націлюючись перевершити BONK та PEPE Сьогодні 13:10 — Криптовалюта

Безумство навколо мемкоїнів: Пресейл DOGEN на $4 млн викликає ажіотаж, націлюючись перевершити BONK та PEPE

Новий гравець у світі криптовалют привернув увагу, зібравши вражаючі $4 мільйони ще до офіційного запуску. З амбітною метою перевершити такі популярні цифрові активи, як BONK і PEPE, цей претендент викликає великий інтерес. Ентузіасти криптовалют активно обговорюють, чи зможе DOGEN змінити ринок. На фоні зростаючого ажіотажу, усі погляди спрямовані на цього потенційного лідера у криптосфері.

DOGEN: Головний мемтокен для справжніх альфа-лідерів, які завжди перемагають

Уявіть собі життя вашої мрії — розкішні автомобілі, купи готівки та увага найгарніших жінок. Це і є стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне нових вершин, вам потрібно звернути увагу на DOGEN. Цей мемтокен створений для справжніх альфа-лідерів, які завжди перемагають.

💎 HODL, як звір, домінуй на ринку! 💎 DOGEN от-от вибухне! Очікується зростання на 700% ще до завершення пресейлу — і це лише початок. DOGEN готується до тих самих вражаючих тисячократних прибутків, якими славляться мемкоїни цього сезону. Увійдіть на ранніх стадіях і спостерігайте, як інші намагаються наздогнати, поки ви вже на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat або Ponke? ⚡️ DOGEN — новий альфа-токен на блокчейні Solana, який вже грає в одній лізі з такими гігантами, як BONK, WIF і Popcat, які свого часу показали зростання більш ніж на 1000%.

На цей момент DOGEN залишається в тіні, але він готовий встановити нові рекорди на поточному «бичачому» ринку. Ви не захочете пропустити цю можливість.

Відчули дух DOGEN? Чудово, тому що зараз проходить ейрдроп! Усе, що потрібно зробити, — це проявити себе у соцмережах, придбати токени під час пресейлу та почати збирати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного залученого учасника ви отримаєте щедрі 20% від їхніх Golden Points під час купівлі токенів.

BONK: Мемкоїн на базі Solana, що зміцнює спільноту

BONK — це мемкоїн на блокчейні Solana з талісманом у вигляді собаки породи шиба-іну. Його мета — зміцнити спільноту Solana, перерозподіляючи владу, раніше зосереджену в руках венчурних капіталістів. Монета зросла більш ніж на 100% після лістингу на Coinbase і зарекомендувала себе як монета для спільноти, роздавши 50% свого обсягу учасникам NFT- та DeFi-секторів Solana.

Станом на жовтень 2023 року BONK став помітним гравцем у криптосфері. Його інтеграція в екосистему Solana включає запуск децентралізованої біржі BonkSwap. Незважаючи на виклики, такі як великий загальний обсяг пропозиції та волатильність ринку, участь BONK у зростаючій екосистемі децентралізованих застосунків свідчить про потенціал токена в поточному ринковому циклі.

PEPE: Дефляційний мемкоїн, натхненний мемом Pepe the Frog

PEPE — це дефляційний мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum і натхненний мемом Pepe the Frog. Його мета — повторити успіх таких мемтокенів, як Shiba Inu та Dogecoin, без податків на транзакції та з фокусом на чистий мемкоїн без утилітарності.

У середині 2023 року PEPE досяг пікової ринкової капіталізації у $1,6 мільярда, привернувши увагу криптоентузіастів. Його дорожня карта включає підвищення популярності через тренди у соцмережах і лістинг на великих біржах. Монета також впровадила механізм спалювання для підвищення дефіцитності та винагороджує довгострокових власників, використовуючи Proof-of-Stake-безпеку Ethereum. PEPE доступний на таких платформах, як Uniswap, Binance і KuCoin. Його привабливість на поточному ринку залежить від постійного інтересу до мемкоїнів і динаміки ринку.

Висновок

DOGEN готовий перевершити такі токени, як BONK і PEPE, пропонуючи розкіш і успіх тим, хто прагне до кращого. Очікуване зростання на 700% до кінця пресейлу натякає на величезні прибутки. Слідуючи успіху BONK, WIF і Popcat, DOGEN створює спільноту лідерів, пропонуючи реальні переваги для перших учасників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.