Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника

Світ
27
Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника
Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника
Безробіття в єврозоні в жовтні знизилось до 6,5% порівняно з переглянутими 6,6% у вересні.
Про це йдеться у даних Статистичного управління ЄС.
Показник опустився до рекордно низького рівня за всю історію його розрахунків. Аналітики, опитані Trading Economics очікували на збереження безробіття на рівні попереднього місяця.
У жовтні минулого року безробіття в єврозоні становило 7,3%.
Читайте також
У вересні кількість безробітних у єврозоні становила 10,872 млн осіб, а в жовтні знизилась за місяць на 142 тис. осіб.
Безробіття серед молоді (до 25 років) зменшилося до 15% із 15,2% у вересні.
Найвищий рівень безробіття серед європейських країн зафіксували в:
  • Греції (15,6%);
  • Іспанії (14,8%).
Найнижчий показник безробіття зафіксували у:
  • Чехії (2,5%);
  • Німеччині (2,7%);
  • на Мальті (2,8%).
У ЄС безробіття у жовтні знизилося до 6% з 6,1% у вересні (6,6% у жовтні 2021 року). Загалом у блоці було зареєстровано 12,953 млн безробітних, що на 7 тис. нижче за рівень вересня.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.