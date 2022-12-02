Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника — Finance.ua

Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника Сьогодні 08:39 — Світ

Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника

Безробіття в єврозоні в жовтні знизилось до 6,5% порівняно з переглянутими 6,6% у вересні.

Про це йдеться у даних Статистичного управління ЄС.

Показник опустився до рекордно низького рівня за всю історію його розрахунків. Аналітики, опитані Trading Economics очікували на збереження безробіття на рівні попереднього місяця.

У жовтні минулого року безробіття в єврозоні становило 7,3%.

У вересні кількість безробітних у єврозоні становила 10,872 млн осіб, а в жовтні знизилась за місяць на 142 тис. осіб.

Безробіття серед молоді (до 25 років) зменшилося до 15% із 15,2% у вересні.

Найвищий рівень безробіття серед європейських країн зафіксували в:

Греції (15,6%);

Іспанії (14,8%).

Найнижчий показник безробіття зафіксували у:

Чехії (2,5%);

Німеччині (2,7%);

на Мальті (2,8%).

У ЄС безробіття у жовтні знизилося до 6% з 6,1% у вересні (6,6% у жовтні 2021 року). Загалом у блоці було зареєстровано 12,953 млн безробітних, що на 7 тис. нижче за рівень вересня.

Економічна Правда За матеріалами:

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