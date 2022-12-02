Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника — Finance.ua

Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника
Безробіття в єврозоні в жовтні знизилось до 6,5% порівняно з переглянутими 6,6% у вересні.
Про це йдеться у даних Статистичного управління ЄС.
Показник опустився до рекордно низького рівня за всю історію його розрахунків. Аналітики, опитані Trading Economics очікували на збереження безробіття на рівні попереднього місяця.
У жовтні минулого року безробіття в єврозоні становило 7,3%.
У вересні кількість безробітних у єврозоні становила 10,872 млн осіб, а в жовтні знизилась за місяць на 142 тис. осіб.
Безробіття серед молоді (до 25 років) зменшилося до 15% із 15,2% у вересні.
Найвищий рівень безробіття серед європейських країн зафіксували в:
- Греції (15,6%);
- Іспанії (14,8%).
Найнижчий показник безробіття зафіксували у:
- Чехії (2,5%);
- Німеччині (2,7%);
- на Мальті (2,8%).
У ЄС безробіття у жовтні знизилося до 6% з 6,1% у вересні (6,6% у жовтні 2021 року). Загалом у блоці було зареєстровано 12,953 млн безробітних, що на 7 тис. нижче за рівень вересня.
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