Безос прогнозує кінець епохи традиційних ПК

Засновник Amazon Джефф Безос переконаний, що традиційні персональні комп’ютери, зокрема й ігрові ПК, з часом можуть стати непотрібними.

На його думку, розвиток штучного інтелекту, дефіцит оперативної пам’яті та зростання цін на комплектуючі підштовхнуть індустрію до моделі, за якої користувачі не купуватимуть залізо, а орендуватимуть обчислювальні потужності з хмари.

Останні місяці ринок ПК переживає так звану RAM-кризу: виробники пам’яті все активніше переорієнтовують свої потужності на потреби AI-датацентрів, що призводить до скорочення поставок пам’яті, зростання цін на оперативну пам’ять і накопчувачі та загального подорожчання ноутбуків, ПК і ігрових систем. За оцінками галузевих експертів, дефіцит може зберігатися щонайменше до 2028 року, і саме в таких умовах, на думку Джеффа Безоса, покупка потужного ігрового ПК стане надто дорогою для звичайного користувача.

Ігрова індустрія зміниться найбільше

Найбільш уразливою до цих змін може стати саме ігрова індустрія: уже сьогодні активно розвиваються сервіси хмарного геймінгу на кшталт Xbox Game Pass Ultimate, NVIDIA GeForce Now із продуктивністю рівня топових відеокарт та Amazon Luna. У такій моделі користувачеві потрібні лише монітор, периферія та стабільне інтернет-з'єднання, тоді як сам ігровий ПК фактично працює в датацентрі, і, за прогнозом Джеффа Безоса, саме цей формат може стати масовим у разі подальшого зростання цін на залізо.

Штучний інтелект як головний споживач ресурсів

Ключовою причиною трансформації ринку, на думку Джеффа Безоса та галузевих аналітиків, є стрімкий розвиток штучного інтелекту: AI споживає величезні обсяги пам’яті, потребує дорогих відеокарт та накопичувачів і стимулює масштабне будівництво датацентрів. У результаті звичайні користувачі ПК фактично опиняються в конкуренції за апаратні ресурси з корпораціями й навіть державами, що інвестують мільярди в AI-інфраструктуру, через що власний ігровий комп’ютер поступово може стати предметом розкоші.

