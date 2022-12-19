Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна отримати допомогу — Finance.ua
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Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна отримати допомогу

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Як розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомогу можна отримати за фактичним місцезнаходженням.
Для цього потрібно зателефонувати на спеціальні гарячі лінії, щоб дізнатися про місце та час видачі наборів.
Куди звертатися для отримання продуктових наборів?
У центральних регіонах країни працюють такі гарячі лінії ОВА з питань надання гуманітарної допомоги:
— Вінницька область — 15-26, 0800601526;
— Житомирська область — (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
— Кіровоградська область — 0800500238;
— Київ — 15-51;
— Київська область — (044) 363-07-34;
— Полтавська область — 0800502230;
— Черкаська область — (0472) 36-11-13.
Які документи потрібні для отримання безкоштовних продуктів?
Для отримання набору необхідно пред’явити такі документи:
— паспорт, пенсійне посвідчення чи документ, що засвідчує особу;
— документ, що засвідчує статус ВПО;
— ідентифікаційний код.

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