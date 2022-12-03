Безкоштовні квитки на залізницю для дітей до 14 років у Німеччині: як отримати — Finance.ua

Безкоштовні квитки на залізницю для дітей до 14 років у Німеччині: як отримати Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn дозволяє дітям користуватися залізницею безкоштовно або зі знижкою в 50%. Вартість дитячого квитка залежить від віку дитини та типу супроводу.

Нагадаємо, що дорослі можуть оформити у Німеччині єдиний квиток на всі види громадського транспорту за 49 євро. Детальніше про це — тут

Які умови проїзду на залізничному транспорті Німеччини для дітей віком до 14 років

Діти віком до шести років можуть їздити залізницею Deutsche Bahn безкоштовно, купувати окремий квиток на дитину не потрібно, але при купівлі квитка дорослому ви маєте вказати, що їдете з дитиною.

Діти до 14 років включно можуть безкоштовно користуватися залізницею за умови, що дитину супроводжує особа не молодша за 15 років. З одним супроводжуючим можуть їхати до 4 дітей - їх усіх необхідно вказати при купівлі квитка.

Якщо дитина до 14 років подорожує самостійно — вона має сплатити 50% від вартості квитка.

віком від 15 років мають купувати квиток на потяг за повну ціну. Водночас діти віком від 6 до 18 років можуть придбати спеціальну проїзну карту Особимають купувати квиток на потяг за повну ціну. Водночас дітиможуть придбати спеціальну проїзну карту BahnCard25 . Вона коштує 9,5 євро і дає знижку 25% на всі міжміські перевезення в економ-класі. Карту потрібно купити один раз і вона діятиме до того моменту, поки власнику виповниться 19 років.

спеціальні тарифи для молоді віком до 27 років. Такі квитки можна придбати в окремому розділі на Також в Deutsche Bahn діють. Такі квитки можна придбати в окремому розділі на сайті

Раніше ми писали про зміни умов проїзду для українців в Австрії. Ознайомитися з новими правилами та цінами можна за посиланням

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