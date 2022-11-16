Безкоштовні авіаквитки до Канади: які компанії пропонують українцям безоплатний переліт — Finance.ua

Безкоштовні авіаквитки до Канади: які компанії пропонують українцям безоплатний переліт Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Безкоштовні авіаквитки до Канади: які компанії пропонують українцям безоплатний переліт

В Канаді для громадян України діє спеціальна програма екстреного переїзду CUAET. Також міжнародні фонди продовжують організовувати спеціальні авіарейси та надавати безкоштовні авіаквитки до Канади для українських біженців.

Безкоштовні гуманітарні рейси

Фонди Open Arms, Solidaire та Integralia DKV Foundation організовують безоплатні рейси із Варшави до канадської провінції Саскачеван, аеропорт прибуття Реджайна. Квитки надають при активній підтримці влади провінції.

Наразі вже 1800 українців скористались даною пропозицією. Наступний виліт запланований на 23 листопада.

Заявку можна подати, заповнивши форму за посиланням . Після обробки реєстраційних даних із заявником зв’яжеться представник фонду, для надання більш детальної інформації.

Для того, щоб потрапити на рейс, необхідно прибути до Варшави за день до поїздки та мати певний перелік документів:

дійсний закордонний біометричний паспорт;

дійсна віза CUAET.



Після прибуття до провінції біженців зустрінуть волонтери, які при необхідності нададуть тимчасове житло, допоможуть оформити документи чи забронювати квитки до інших міст країни. Також українці можуть залишитись жити у провінції Саскачеван. Влада регіону допоможе з постійним житлом, працевлаштуванням та інтеграцією у життя Канади.

Квитки від Ukraine2Canada

Кожні два тижні туристичний фонд Ukraine2Canada при підтримці влади Канади розігрує серед українців 300 безкоштовних квитків до країни. Вилетіти можна з різних міст Європи.

Для того, щоб стати учасником програми необхідно мати дійсну візу CUAET та не подавати заявок на безплатні квитки від інших організацій. Після реєстрації відправитись у подорож можна буде не раніше, ніж через 30 днів з моменту оформлення заявки.

28 листопада о 17:00 за українським часом. Варто зазначити, що попередньо необхідно ознайомитись з інструкцією, її можна отримати заповнивши Наступна реєстрація відкриється за українським часом. Варто зазначити, що попередньо необхідно ознайомитись з інструкцією, її можна отримати заповнивши форму . Та підготувати відповідні документи: фото паспорта, фото візи CUAET, фото Covid-сертифікату та для дітей, які подорожують з одним з батьків — письмова згода іншого з батьків (нотаріальне засвідчення необов’язкове).

Однак зауважимо, що інтерес до програми серед українців дуже високий - зазвичай квитки розбирають за декілька хвилин.

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