Безкоштовна допомога та види страхування: як влаштована медицина в Німеччині — Finance.ua

Безкоштовна допомога та види страхування: як влаштована медицина в Німеччині Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Державні лікарні добре фінансуються та надають широкий профіль медичної допомоги. За таку розвинену систему охорони здоров’я німці сплачують чимало грошей — приватну чи загальнодержавну страховку плюс додаткові прямі та опосередковані платежі.

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Безкоштовна та платна медицина в Німеччині

Кожен громадянин Німеччини може розраховувати на медичне обслуговування. Залишити людину без надання кваліфікованої допомоги не можна — це заборонено законом. Йдеться зараз про невідкладні ситуації. А якщо говорити про стаціонарне лікування, то є певні рівні надання пакету медичних послуг:

Перший рівень — це медпослуги, які надаються навіть тим, хто одержує соціальну допомогу від держави. Власне ця категорія громадян нічого не платить за роботу медика. Початковий вид медстрахування отримує і той, хто офіційно лише набув статусу громадянина або тимчасового статусу для проживання (власники посвідки на проживання). Для цієї категорії громадян чи потенційних громадян Німеччини передбачено мінімальний обсяг медичних послуг, достатній для підтримки здоров’я, включаючи стаціонар та амбулаторний догляд за пацієнтом.

Другий рівень — стандартне державне медичне страхування — Gesetzliche Krankenversicherung. У цьому випадку за послуги частину грошей сплачує держава та частину — її отримувач. Більшість німців — близько 90% — користується саме цим видом медстрахування.

Є ще приватне медичне страхування — Private Krankenversicherung. Страхування цього рівня не є обов’язковим, але ним можуть скористатися всі, хто має досить великі доходи.

Невідкладну допомогу в Німеччині надають усім без винятку.

Що слід знати про державне та приватне медичне страхування в Німеччині

Кожен офіційно влаштований працівник у Німеччині зобов’язаний зареєструватися в державній системі охорони здоров’я (Gesetzliche Krankenversicherun або GKV) та оформити поліс медичного страхування.

Із застрахованої особи щомісячно стягуватиметься фіксований збір — 14,6% від зарплати, якщо річний дохід не перевищує 57 600 євро. У того, хто отримує понад 57,6 тисяч євро, сума збору не перевищуватиме 4350 євро на місяць. Половину страхових внесків покриває працедавець. Договір медичного страхування в Німеччині, оформлений на роботі, діє 180 днів, після чого його можна або продовжити, або вибрати іншу програму.

Приватним медичним страхуванням (Private Krankenversicherung) у Німеччині можуть скористатися такі категорії громадян:

працівники, зарплата яких становить понад 57 600 євро на рік;

ті, хто працює не за наймом;

фрилансери;

особи, які працюють неповний робочий день, зарплата яких не перевищує 450 євро на місяць;

митці;

військові та інші державні службовці.

Які медичні послуги надають застрахованим особам

Пацієнт може відвідувати лікарів загальної практики.

Власник медичного страхування може проходити стаціонарне та амбулаторне лікування.

Страхова також охоплює основні стоматологічні послуги.

Державний медичний договір діє не лише для застрахованої особи, але й для членів її сім’ї, зареєстрованих у Krankenkasse.

Після того як ви оформите поліс, вам видадуть спеціальну картку медичного страхування (Krankenversichertenkarte). Її необхідно брати із собою під час відвідування лікаря загальної практики, лікарів-фахівців чи стоматолога.

Телеканал 24 За матеріалами:

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