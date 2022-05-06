Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео) — Finance.ua
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Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео)

Вчора 04:46Технології&Авто
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Brabus шокував публіку вражаючим позашляховиком 900 Crawler. Це найнеймовірніший тюнінг Гелендвагена за всю історію моделі. Подробиці та фото моделі опубліковані на офіційному сайті Brabus.
По суті, Mercedes-Benz G-Class перетворили на аналог баггі для серйозного бездоріжжя. У нього немає вікон та дверей, зате з’явився трубчастий каркас безпеки. Всі кузовні панелі тепер виконані з легкого карбону, що дозволило зменшити масу автомобіля на 420 кг (до 2065 кг).
Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео)
Крім того, кліренс позашляховика досяг значних 53 см — майже вдвічі більше, ніж у стандартного Гелендвагена. Привертають увагу і великі позашляхові шини розміром 40×13.50 R20.
Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео)
З салону Brabus 900 Crawler прибрали все зайве — кондиціонер та електроприводи відсутні. Усередині встановлено чотири окремі спортивні сидіння. В оздобленні використані шкіра, карбон та алькантара.

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Двигун Mercedes-AMG G63 збільшили в об’ємі до 4,5 л і підняли потужність турбованої вісімки до 900 к.с., а крутний момент — до 1250 Н∙м. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.
Для бездоріжжя підвіску Brabus 900 Crawler посилили, а її робочий хід збільшили на 16 см. Крім того, встановлено збільшені гальма діаметром 400 мм спереду та 370 мм ззаду.
Новий Brabus 900 Crawler випустять тиражем у 15 екземплярів. Купити Гелендваген можна за ціною 945 тис. доларів.
За матеріалами: Фокус
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