Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео) — Finance.ua

Без вікон, без дверей: представлено найдивовижніший Гелендваген за мільйон доларів (відео)

Brabus шокував публіку вражаючим позашляховиком 900 Crawler. Це найнеймовірніший тюнінг Гелендвагена за всю історію моделі. Подробиці та фото моделі опубліковані на офіційному сайті Brabus.

По суті, Mercedes-Benz G-Class перетворили на аналог баггі для серйозного бездоріжжя. У нього немає вікон та дверей, зате з’явився трубчастий каркас безпеки. Всі кузовні панелі тепер виконані з легкого карбону, що дозволило зменшити масу автомобіля на 420 кг (до 2065 кг).

Крім того, кліренс позашляховика досяг значних 53 см — майже вдвічі більше, ніж у стандартного Гелендвагена. Привертають увагу і великі позашляхові шини розміром 40×13.50 R20.

З салону Brabus 900 Crawler прибрали все зайве — кондиціонер та електроприводи відсутні. Усередині встановлено чотири окремі спортивні сидіння. В оздобленні використані шкіра, карбон та алькантара.

Двигун Mercedes-AMG G63 збільшили в об’ємі до 4,5 л і підняли потужність турбованої вісімки до 900 к.с., а крутний момент — до 1250 Н∙м. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Для бездоріжжя підвіску Brabus 900 Crawler посилили, а її робочий хід збільшили на 16 см. Крім того, встановлено збільшені гальма діаметром 400 мм спереду та 370 мм ззаду.

Новий Brabus 900 Crawler випустять тиражем у 15 екземплярів. Купити Гелендваген можна за ціною 945 тис. доларів.

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