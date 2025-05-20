Єврокомісія визнала TikTok винним у порушенні закону ЄС про цифрові послуги — Finance.ua

Єврокомісія визнала TikTok винним у порушенні закону ЄС про цифрові послуги 20.05.2025, 00:37 — Технології&Авто

Єврокомісія визнала TikTok винним у порушенні закону ЄС про цифрові послуги

Комісія встановила, що TikTok не надає необхідної інформації про зміст реклами, користувачів, на яких спрямована реклама, а також про те, хто заплатив за рекламу.

Попередні висновки Єврокомісії ґрунтуються на поглибленому розслідуванні , яке містить:

аналіз внутрішніх документів TikTok;

тестування інструментів платформи;

інтерв’ю з експертами в цій галузі.

Попередні висновки Єврокомісії встановили, що китайська компанія порушила Закон про цифрові послуги ЄС (Digital Services Act).

Читайте також TikTok запустив функцію перетворення зображень на відео за допомогою ШІ

«Прозорість онлайн-реклами — хто замовник, яка цільова аудиторія реклами — має важливе значення для захисту суспільних інтересів. Незалежно від того, чи ми захищаємо чесність наших демократичних виборів, охороняємо здоров’я населення, захищаємо споживачів від шахрайської реклами, громадяни мають право знати, хто стоїть за повідомленнями, які вони бачать. На нашу попередню думку, TikTok не дотримується DSA у ключових сферах свого рекламного репозиторію, що перешкоджає повній перевірці ризиків, які несуть його рекламні та таргетингові системи», — повідомила Хенна Вірккунен, виконавчий віцепрезидент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Якщо попередні висновки будуть остаточно підтверджені, Єврокомісія може оштрафувати TikTok до 6% від загального світового річного обороту постачальника, а також впровадить посилений період нагляду за платформою, аж поки TikTok не виправить порушення. Окрім цього, Єврокомісія може накладати періодичні штрафні платежі, щоб змусити платформу дотримуватися вимог.

Читайте також TikTok оштрафували на €530 млн за незаконну передачу даних європейців до Китаю

Китайська платформа вже не вперше має проблеми з Єврокомісією за порушення правил ЄС. Лише тиждень тому Європейський Союз оштрафував TikTok на 530 млн євро за незаконну передачу даних європейських користувачів до Китаю. А загальна сума штрафних санкцій за порушення правил GDPR складає понад 890 млн євро з 2021 року.

У грудні 2024 року Комісія також відкрила офіційне провадження проти TikTok пов’язане з виборами та впливом на громадський дискурс. Ці розслідування розглядаються Єврокомісією в пріоритетному порядку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.