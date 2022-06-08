Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців

Вчора 18:04Особисті фінанси
509
Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівцівБез податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців
Балі планують перетворити з класичного пляжного курорту на райську обитель для айтівців-іноземців.
Про це пише Fortune.
Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно повідомив, що країна розробляє нову візу «цифрового кочівника» для залучення іноземців із вищими видатками. Планується, що вона діятиме протягом п’яти років, і в цей період Індонезія не обкладатиме податком доходи айтівців, отримані від іноземних компаній (щоправда, залишається ПДВ у розмірі 10%, що входить у вартість майже всіх товарів та послуг). Вона стане найдовшою візою «цифрового кочівника» серед 33 країн, які вже запровадили такі візові програми.
Також міністр пообіцяв прискорити видачу віз та збільшити частоту польотів літаків.

Яка з цього користь

Острів Балі давно популярний серед айтівців завдяки тропічному клімату, розвиненій інфраструктурі та порівняно низькій вартості життя. При цьому «цифрові кочівники», що живуть тут, у кращому випадку діють у сірій правовій зоні.
Чому так? Наразі можна отримати туристичну візу на 60 днів або тимчасовий дозвіл на роботу терміном на півроку (через купу бюрократичних процедур). Усі, хто живе в Індонезії понад 183 дні на рік, автоматично стають місцевими податковими резидентами. А отже, доводиться платити податки із закордонних доходів — до 35% (якщо у вас річний дохід понад $350 тисяч).
Читайте також
Це не найжорсткіша податкова ставка (у Великій Британії взагалі стягується 45% з порога $187 тисяч), але й не найпривабливіша. Дубай, наприклад, пропонує річну відновлювану візу «цифрового кочівника» і не стягує податку на прибуток. Особливо вона неприваблива, якщо ти вже заплатив із зарплати податки іншій країні.
Нововведення спростить роботу айтівців в Індонезії, не вимагаючи від них продовження візи кожні кілька місяців і усуваючи ризик швидкої депортації за порушення правил, знизить ризик подвійного оподаткування.
Місце для вашої реклами

А в чому вигода Індонезії

Сфера туризму переживає важке постпандемічне відновлення. Але замість того, щоб намагатися досягти рівня до COVID із сотнями мільйонів туристів на рік, Індонезія націлилася на 3–4 мільйони іноземців із більш тривалим терміном перебування та вищими витратами.
Так, у разі повторення пандемії, індустрія туризму не «ляже», і не доведеться скорочувати 9 млн людей, як це сталося у 2020–2021 роках.

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Highload
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.