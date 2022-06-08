Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців — Finance.ua

Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців

Вчора 18:04 — Особисті фінанси

Без податків на 5 років: Індонезія готує новий візовий режим для айтівців

Балі планують перетворити з класичного пляжного курорту на райську обитель для айтівців-іноземців.

Про це пише Fortune

Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно повідомив, що країна розробляє нову візу «цифрового кочівника» для залучення іноземців із вищими видатками. Планується, що вона діятиме протягом п’яти років, і в цей період Індонезія не обкладатиме податком доходи айтівців, отримані від іноземних компаній (щоправда, залишається ПДВ у розмірі 10%, що входить у вартість майже всіх товарів та послуг). Вона стане найдовшою візою «цифрового кочівника» серед 33 країн, які вже запровадили такі візові програми.

Також міністр пообіцяв прискорити видачу віз та збільшити частоту польотів літаків.

Яка з цього користь

Острів Балі давно популярний серед айтівців завдяки тропічному клімату, розвиненій інфраструктурі та порівняно низькій вартості життя. При цьому «цифрові кочівники», що живуть тут, у кращому випадку діють у сірій правовій зоні.

Чому так? Наразі можна отримати туристичну візу на 60 днів або тимчасовий дозвіл на роботу терміном на півроку (через купу бюрократичних процедур). Усі, хто живе в Індонезії понад 183 дні на рік, автоматично стають місцевими податковими резидентами. А отже, доводиться платити податки із закордонних доходів — до 35% (якщо у вас річний дохід понад $350 тисяч).

Це не найжорсткіша податкова ставка (у Великій Британії взагалі стягується 45% з порога $187 тисяч), але й не найпривабливіша. Дубай, наприклад, пропонує річну відновлювану візу «цифрового кочівника» і не стягує податку на прибуток. Особливо вона неприваблива, якщо ти вже заплатив із зарплати податки іншій країні.

Нововведення спростить роботу айтівців в Індонезії, не вимагаючи від них продовження візи кожні кілька місяців і усуваючи ризик швидкої депортації за порушення правил, знизить ризик подвійного оподаткування.

А в чому вигода Індонезії

Сфера туризму переживає важке постпандемічне відновлення. Але замість того, щоб намагатися досягти рівня до COVID із сотнями мільйонів туристів на рік, Індонезія націлилася на 3–4 мільйони іноземців із більш тривалим терміном перебування та вищими витратами.

Так, у разі повторення пандемії, індустрія туризму не «ляже», і не доведеться скорочувати 9 млн людей, як це сталося у 2020–2021 роках.

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