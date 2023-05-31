Без підняття тарифу державний Енергоатом не зможе забезпечувати населення світлом - член НКРЕКП — Finance.ua

Без підняття тарифу державний Енергоатом не зможе забезпечувати населення світлом - член НКРЕКП Сьогодні 03:34 — Енергетика

Без підняття тарифу державний Енергоатом не зможе забезпечувати населення світлом - член НКРЕКП

Державна компанія Енергоатом має дефіцит коштів і без підвищення тарифу не зможе належним чином виконувати обов’язки з постачання електричної енергії населенню.

Про це повідомила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій в ефірі «Еспресо ТВ».

«Це рішення (про підвищення тарифів) буде приймати Кабмін. Ми як регулятор подали розрахунок тієї суми вартості електричної енергії, яка є необхідною, щоб державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго, які постачають електричну енергію нам — побутовим споживачам за пільговим тарифом могли її постачати до кінця 2023 і 2024 року. Фінансовий стан цих компаній вкрай негативний. Енергоатом станом на сьогодні має дефіцит обігових коштів і є збитковим. Він не може належним чином виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки», — пояснила Бабій.

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Раніше НКРЕКП подала до уряду розрахунки про необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,88 грн/кВт.година.

За словами Ольги Бабій, ці ціни приблизно в 2 рази нижче ринкової і тієї, що сьогодні сплачують юридичні особи.

«Розрахована нами ціна є в два рази нижче тієї ринкової ціни електричної енергії, яка зараз є для бізнесу та для юридичних осіб», — додала членкиня НКРЕКП.

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