Бермудські острови планують стати найбільшим криптовалютним центром у світі — Finance.ua
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Бермудські острови планують стати найбільшим криптовалютним центром у світі

Вчора 19:36Технології&Авто
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Бермудські острови роблять ставку на ясність законодавства щодо цифрових активів. Відтепер бермудські банки використовуватимуть чітку нормативно-правову базу, аби залучити ще більшу кількість криптопроектів та компаній.
Острівна країна (яка по факту є власністю Британії і входить в число її заморських територій) — одна з небагатьох у світі, які запровадили повну систему керування цифровими активами.
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Бермудські чиновники вважають, що досвід міжнародної торгівлі (на яку припадає мало не третина всього ВВП країни) разом з кваліфікованими місцевими працівниками можуть стати основою для розвитку сектору криптовалюти на островах, а в перспективі допоможе стати найбільшим криптохабом у світі.
В Міністерстві економіки та праці Бермудських островів заявили, що знають про недавню девальвацію цін на цифрові активи, але це не похитнуло їхню впевненість щодо здатності острова стати криптохабом.

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За матеріалами: noworries
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