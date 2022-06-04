Бермудські острови планують стати найбільшим криптовалютним центром у світі — Finance.ua

Бермудські острови роблять ставку на ясність законодавства щодо цифрових активів. Відтепер бермудські банки використовуватимуть чітку нормативно-правову базу, аби залучити ще більшу кількість криптопроектів та компаній.
Острівна країна (яка по факту є власністю Британії і входить в число її заморських територій) — одна з небагатьох у світі, які запровадили повну систему керування цифровими активами.
Бермудські чиновники вважають, що досвід міжнародної торгівлі (на яку припадає мало не третина всього ВВП країни) разом з кваліфікованими місцевими працівниками можуть стати основою для розвитку сектору криптовалюти на островах, а в перспективі допоможе стати найбільшим криптохабом у світі.
В Міністерстві економіки та праці Бермудських островів заявили, що знають про недавню девальвацію цін на цифрові активи, але це не похитнуло їхню впевненість щодо здатності острова стати криптохабом.