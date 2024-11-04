Берлін виділить Україні 170 млн євро екстреної енергетичної допомоги — Finance.ua
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Берлін виділить Україні 170 млн євро екстреної енергетичної допомоги

Казна та Політика
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Берлін виділить Україні 170 млн євро екстреної енергетичної допомоги
Берлін виділить Україні 170 млн євро екстреної енергетичної допомоги
Берлін виділить Україні 170 млн євро екстреної енергетичної допомоги.
Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Києва, передає DW.
Виділені кошти будуть спрямовані на підтримку української енергетичної інфраструктури, які руйнує росія своїми обстрілами.
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«Німеччина протиставляє жорстокості путіна людяність і підтримку — щоб українці могли не лише пережити зиму, а й їхня країна могла б вижити», — сказала Бербок у Києві.
Приїхавши до столиці України, вона також нагадала про ініціативу протиповітряної оборони, в рамках якої Німеччина передала Україні три установки Patriot. Значення має кожна система ППО, яка надходить на озброєння ЗСУ, наголосила міністр закордонних справ ФРН.
За матеріалами:
ua.news
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