Berkshire Hathaway попередила про фейкові поради від імені Уоррена Баффета — Finance.ua

Berkshire Hathaway попередила про фейкові поради від імені Уоррена Баффета Сьогодні 17:47

Berkshire Hathaway попередила про фейкові поради від імені Уоррена Баффета

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет висловив занепокоєння через збільшення кількості шахраїв, які за допомогою штучного інтелекту використовують його ім’я для реклами інвестиційних продуктів чи просування політичних кандидатів. У зв’язку із цим Berkshire Hathaway опублікувала попередження на офіційному сайті.

Що кажуть у Berkshire Hathaway

«Через збільшення використання соціальних мереж з’явилося багато помилкових тверджень про підтримку містером Баффетом інвестиційних продуктів, а також політичних кандидатів. Містер Баффет не підтримує і не підтримуватиме жодних інвестиційних продуктів чи політичних кандидатів», — йдеться у заяві.

«Мене непокоїть, що хтось може видати себе за мене, і саме тому ми розмістили це повідомлення на сайті Berkshire. Ніхто не повинен вірити людям, які стверджують, що я даю їм поради, як інвестувати чи як голосувати», — зазначив Уоррен Баффет у розмові з CNBC.

Раніше в Instagram була запущена політична реклама нібито за участю Баффета."Я навіть не знаю, як користуватися Instagram", — зізнався Баффет в інтерв’ю CNBC.

Видання зазначає, що заява зроблена на тлі напруженої політичної обстановки в США, де президентські перегони між віцепрезидентом Камалою Харріс і колишнім президентом Дональдом Трампом призвели до масової появи фейків про підтримку політичних діячів з боку відомих осіб, включаючи Уоррена Баффета.

Крім того, існує ширша проблема так званих «дипфейків», які використовують штучний інтелект для підробки образів впливових людей з метою комерційної вигоди.

Завдяки досягненням технологій такі зображення та відео стають все більш реалістичними. У всіх, хто знайомий з поглядами Баффета на інвестиції, будь-яке його нібито схвалення інвестиційного продукту або криптовалюти має викликати недовіру, оскільки відомо, що до сфери криптовалют він ставиться негативно, пише CNBC.

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