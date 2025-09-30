0 800 307 555
Бензин в Криму зникає з заправок, а ціни б’ють рекорди

60
У розпал бензинової кризи в тимчасово окупованому Криму «заморозили» ціни на бензин та обмежили продаж палива до не більше 30 літрів у одні руки.
Про це повідомив призначений рф «очільник» півострова Сергій Аксьонов у телеграм-каналі.
За його словами, протягом наступних 30 днів вартість дизельного палива на окупованому півострові нібито не повинна перевищувати 75 рублів за літр; бензину марки АІ-92 — 70 рублів за літр. «Очільник» Криму додав, що для бензину марки АІ-95 ліміт встановлено на рівні 76 рублів за літр, а преміального 95-го — 80 рублів за літр.
Втім, за даними відкритих джерел, вартість палива на деяких АЗС на тимчасово окупованому півострові ще 25 вересня перевищила «максимум Аксьонова».
Ще кілька днів тому Аксьонов обіцяв нормалізувати ситуацію з постачанням 95-го бензину у Криму «до кінця дня».

Бензинова криза

Систематичні удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до бензинової кризи та оновлення історичних максимумів за біржовими цінами на бензин.
За матеріалами:
УНІАН
