Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка) Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)

Винагорода за працю складається не тільки із зарплати. Додаткові переваги, як-от можливість працювати віддалено, може стати вирішальним чинником при виборі компанії. Але чи однаково шукачі та роботодавці ставляться до бенефітів?

Щоб залучити найкращих фахівців в умовах дефіциту кадрів, роботодавці пропонують шукачам бенефіти — додаткові грошові та негрошові стимули. Наприклад, компенсація частини витрат на навчання чи проведення корпоративних заходів — доволі розповсюджені приклади бенефітів.

Але чи збігаються бажання кандидатів із тими додатковими перевагами, які пропонують роботодавці?

У грудні 2023 року work.ua попросив роботодавців поділитися своїми планами щодо бонусів працівникам. Респонденти могли вибрати до 3 варіантів відповіді або вказати свій варіант.

Серед інших варіантів респонденти вказували такі:

корпоративна англійська мова,

безоплатні обіди,

премії за результатами роботи,

надання безкоштовного проживання,

корпоративні заняття йогою,

корпоративи,

компенсація проїзду,

навчання домедичної допомоги,

відпочинок за кордоном,

корпоративний коуч,

виїзд на екскурсії,

благодійні й святкові заходи,

знижки на послуги компані.

Також чимало респондентів відповіли, що не пропонують співробітникам жодних додаткових бонусів.

Щодо планів на наступний рік, то вони здебільшого оптимістичні. Скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають у бюджети розширення переліку бенефітів.

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