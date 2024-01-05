Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)
Винагорода за працю складається не тільки із зарплати. Додаткові переваги, як-от можливість працювати віддалено, може стати вирішальним чинником при виборі компанії. Але чи однаково шукачі та роботодавці ставляться до бенефітів?
Щоб залучити найкращих фахівців в умовах дефіциту кадрів, роботодавці пропонують шукачам бенефіти — додаткові грошові та негрошові стимули. Наприклад, компенсація частини витрат на навчання чи проведення корпоративних заходів — доволі розповсюджені приклади бенефітів.
Але чи збігаються бажання кандидатів із тими додатковими перевагами, які пропонують роботодавці?
У грудні 2023 року work.ua попросив роботодавців поділитися своїми планами щодо бонусів працівникам. Респонденти могли вибрати до 3 варіантів відповіді або вказати свій варіант.
Серед інших варіантів респонденти вказували такі:
- корпоративна англійська мова,
- безоплатні обіди,
- премії за результатами роботи,
- надання безкоштовного проживання,
- корпоративні заняття йогою,
- корпоративи,
- компенсація проїзду,
- навчання домедичної допомоги,
- відпочинок за кордоном,
- корпоративний коуч,
- виїзд на екскурсії,
- благодійні й святкові заходи,
- знижки на послуги компані.
Також чимало респондентів відповіли, що не пропонують співробітникам жодних додаткових бонусів.
Щодо планів на наступний рік, то вони здебільшого оптимістичні. Скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають у бюджети розширення переліку бенефітів.
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