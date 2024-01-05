Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)
Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)
Винагорода за працю складається не тільки із зарплати. Додаткові переваги, як-от можливість працювати віддалено, може стати вирішальним чинником при виборі компанії. Але чи однаково шукачі та роботодавці ставляться до бенефітів?
Щоб залучити найкращих фахівців в умовах дефіциту кадрів, роботодавці пропонують шукачам бенефіти — додаткові грошові та негрошові стимули. Наприклад, компенсація частини витрат на навчання чи проведення корпоративних заходів — доволі розповсюджені приклади бенефітів.
Але чи збігаються бажання кандидатів із тими додатковими перевагами, які пропонують роботодавці?
У грудні 2023 року work.ua попросив роботодавців поділитися своїми планами щодо бонусів працівникам. Респонденти могли вибрати до 3 варіантів відповіді або вказати свій варіант.
Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)
Серед інших варіантів респонденти вказували такі:
  • корпоративна англійська мова,
  • безоплатні обіди,
  • премії за результатами роботи,
  • надання безкоштовного проживання,
  • корпоративні заняття йогою,
  • корпоративи,
  • компенсація проїзду,
  • навчання домедичної допомоги,
  • відпочинок за кордоном,
  • корпоративний коуч,
  • виїзд на екскурсії,
  • благодійні й святкові заходи,
  • знижки на послуги компані.
Також чимало респондентів відповіли, що не пропонують співробітникам жодних додаткових бонусів.
Щодо планів на наступний рік, то вони здебільшого оптимістичні. Скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають у бюджети розширення переліку бенефітів.
Бенефіти на ринку праці: що найчастіше пропонують в Україні (інфографіка)
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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