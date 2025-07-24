БЕБ завершило розслідування щодо привласнення 2,2 млрд грн «Укрнафти» — Finance.ua
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БЕБ завершило розслідування щодо привласнення 2,2 млрд грн «Укрнафти»

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт».
Про це пише БЕБ.
Встановлено, що впродовж двох років організована група осіб, під керівництвом одного з бенефіціарних власників ПАТ «Укрнафта», реалізувала злочинну схему із заволодіння коштами товариства та інших учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.
У межах реалізації злочинного плану було укладено 38 фіктивних договорів на виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму майже 2,2 млрд грн.
Роботи фактично не виконувалися, а кошти були виведені в інтересах організаторів злочинної схеми, зокрема, відомого олігарха.
До складу організованої групи входили посадові особи кількох суб’єктів господарювання, зокрема і колишній голова правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», якого у жовтні 2024 року повідомлено про підозру.
Оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування на території Республіки Австрія, його було оголошено в міжнародний розшук. У липні 2025 року судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Наразі досудове розслідування завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів провадження відповідно до ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
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