БЕБ завершило розслідування щодо привласнення 2,2 млрд грн «Укрнафти» — Finance.ua

БЕБ завершило розслідування щодо привласнення 2,2 млрд грн «Укрнафти» Сьогодні 11:35 — Кримінал

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт».

Про це пише БЕБ.

Встановлено, що впродовж двох років організована група осіб, під керівництвом одного з бенефіціарних власників ПАТ «Укрнафта», реалізувала злочинну схему із заволодіння коштами товариства та інших учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

У межах реалізації злочинного плану було укладено 38 фіктивних договорів на виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

Роботи фактично не виконувалися, а кошти були виведені в інтересах організаторів злочинної схеми, зокрема, відомого олігарха.

До складу організованої групи входили посадові особи кількох суб’єктів господарювання, зокрема і колишній голова правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», якого у жовтні 2024 року повідомлено про підозру.

Оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування на території Республіки Австрія, його було оголошено в міжнародний розшук. У липні 2025 року судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Наразі досудове розслідування завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів провадження відповідно до ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

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