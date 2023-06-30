БЕБ вилучило у однієї з мереж АЗС пального на 260 мільйонів гривень — Finance.ua

БЕБ вилучило у однієї з мереж АЗС пального на 260 мільйонів гривень Сьогодні 20:40 — Кримінал

БЕБ вилучило у однієї з мереж АЗС пального на 260 мільйонів гривень, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки викрило службових осіб компанії - оператора автозаправних станцій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Працівники товариства організували незаконний обіг паливно-мастильних матеріалів. Вони купували фальсифіковане дизпаливо та бензин марок, А 92 та, А 95, яке у подальшому перепродавали через мережу власних АЗС на території однієї з областей.

Купівля палива відбувалася без документів, що підтверджують якісні характеристики палива, а господарська діяльність здійснювалася без сплати акцизного податку.

Така дії службових осіб компанії призвели до ухилення від сплати податків у розмірі близько 30 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки на території адміністративних, складських, офісних приміщень компанії та АЗС. Вилучено понад 5,8 млн літрів незаконно придбаного пального, документи фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з контрагентами, документи бухгалтерського та податкового обліків. Орієнтовна вартість вилученого палива становить понад 260 млн грн.

Наразі здійснюється підготовка до проведення експертиз та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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