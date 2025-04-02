БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків — Finance.ua
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БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків

Кримінал
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БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків
БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати майже 60 млн грн податків.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Слідство встановило, що, використовуючи потужності нафтопереробного заводу, зловмисники незаконно виготовляли та зберігали дизельне пальне, бензин тощо.
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Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів, відображення операцій у звітних та облікових документах й сплати податків.
Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 млн грн.
Детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.
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Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
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