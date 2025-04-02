БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків — Finance.ua

БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків Сьогодні 05:46 — Кримінал

БЕБ викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати податків, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки викрило службовців нафтопереробного заводу в ухиленні від сплати майже 60 млн грн податків.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Слідство встановило, що, використовуючи потужності нафтопереробного заводу, зловмисники незаконно виготовляли та зберігали дизельне пальне, бензин тощо.

Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів, відображення операцій у звітних та облікових документах й сплати податків.

Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.

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Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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