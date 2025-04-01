Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру — за $8 тис. переводив військових у тил — Finance.ua
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Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру — за $8 тис. переводив військових у тил

Кримінал
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Працівники Державного б’юро розслідувань повідомили про підозру чотирьом організаторам схеми, за якою військовослужбовців переводили з передової до тилових частин за «таксу» в середньому 8 тисяч доларів, серед учасників — ексвисокопосадовець ЗСУ.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
«Ексзаступнику начальника штабу одного із командувань видів ЗСУ, ще двом військовослужбовцям та цивільній особі повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ст. 369−2 КК України)», — сказано в повідомленні.
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За даними слідства, підозрювані за гроші допомагали військовослужбовцям переводитись з передової до тилових частин. Така послуга коштувала в середньому $8 тис.
Заступник начальника штабу, використовуючи свої зв’язки, безпосередньо впливав на прийняття незаконних рішень військовими керівниками та розподіляв неправомірну вигоду між іншими співучасниками, які у свою чергу підшуковували «клієнтів» та отримували від них грошові кошти тощо.
Також повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які за гроші перевелися до тилових частин, використовуючи цю схему.
Наразі триває слідство, перевіряються інші факти переведення військовослужбовців за аналогічною схемою.
За матеріалами:
Finance.ua
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