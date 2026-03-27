БЕБ викрило схему незаконних виплат військовим на 9,3 млн грн Сьогодні 15:50 — Кримінал

Бюро економічної безпеки викрило групу посадових осіб одного з підрозділів Сил оборони, які організували схему незаконного нарахування та виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. За попередніми оцінками, державі завдано збитків на понад 9,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Схема з фіктивними бойовими виплатами

Слідство встановило, що впродовж лютого 2023 — вересня 2024 року вісім посадових осіб військового підрозділу вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Зокрема, оформлювали осіб як учасників бойових дій, попри те, що фактично вони не залучались до виконання бойових завдань і перебували в тилу. На підставі цих документів формувались списки на виплати та здійснювалось нарахування додаткової грошової винагороди. Її розмір сягав до 100 тис. грн щомісяця для кожного з таких «учасників».

Підозри

За результатами досудового розслідування встановлено причетність восьми осіб до вчинення правопорушень.

Двом із них повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Ще трьом фігурантам інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), іншим трьом — пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

