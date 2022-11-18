БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків — Finance.ua
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БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків

Кримінал
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БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків
БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків, Зображення: БЕБ
Бюро економічної безпеки підозрює підприємства в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
«Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин», — сказано в повідомленні.
Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако.
Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.
Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн. Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн.
Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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