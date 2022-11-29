БЕБ викрило чотири підприємства, які ухилились від сплати 350 мільйонів акцизу — Finance.ua
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БЕБ викрило чотири підприємства, які ухилились від сплати 350 мільйонів акцизу

Кримінал
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Співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області виявили 4 суб’єкти господарювання, які ухилилися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Встановлено, що службові особи товариств внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів отриманого пального на акцизних складах. Такі дії здійснювалися з метою неправомірного формування обсягів пального, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на суму понад 350 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), здійснюють детективи ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів міста.
Відомості до ЄРДР внесені на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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