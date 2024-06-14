БЕБ у Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету на будівництво укриття — Finance.ua

БЕБ у Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету на будівництво укриття Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 100 млн грн.

Про це пише Бюро економічної безпеки України.

Про проведення закупівлі робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття оголосило управління освіти одного з районів Києва.

Переможцем тендеру визначили столичне підприємство, остаточна цінова пропозиція якого склала 95,2 млн грн.

Під час здійснення аналітичного дослідження фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку ризиків, пов’язаних зі згаданою компанією.

Зокрема вона не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо переможця публічної закупівлі, а також надала недостовірну інформацію, суттєву при визначенні результатів тендеру.

З метою недопущення неефективного використання державних коштів аналітики Територіального управління скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками на адресу управління освіти. Завдяки вжитим заходам замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету міста Києва.

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