БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки — Finance.ua
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БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
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БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки, фото БЕБ
Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України, здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області за координації ГУ «І» СБУ, та у співпраці з оперативним підрозділом Державної прикордонної служби України.
За матеріалами:
Finance.ua
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