БЕБ склало санкційний список повʼязаних з росією та білоруссю компаній — Finance.ua

БЕБ склало санкційний список повʼязаних з росією та білоруссю компаній Вчора 09:12 — Казна та Політика

Бюро економічної безпеки визначило та погодило з відповідними держорганами 23 повʼязані з росією та білоруссю юридичні особи, які ремомендує включити до санкційного списку.

Про це повідомляє пресслужба відомства

Попередньо встановлена вартість активів цих компаній становить понад 1 млрд грн, в тому числі понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн тощо.

До списку потрапили компанії — імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії та інші.

У відомстві розповіли, що співробітники Бюро вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо 23 юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з рф та рб, в тому числі через офшорні компанії.

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Аналітики відомства дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем росії та білорусі.

Також вони дійшли висновку, що діяльність уомпаній забезпечує фінансування держав-агресорів, через сплату податків до бюджетів рф та РБ. Це, відповідно, створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Економічна Правда За матеріалами:

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