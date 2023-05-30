БЕБ повідомило про підозру директорці одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ повідомило про підозру директорці одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків

Фондовий ринок
0
Генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних і торговельно-розважальних центрів Києва, оголосили підозру в ухиленні від сплати майже 146 мільйонів гривень податків.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці встановили, що протягом 2019−2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками «фіктивності» та «транзитності».
Як зазначає БЕБ, фактично до первинних документів внесли дані про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися. Це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. У такий спосіб товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку, кажуть слідчі.
Правоохоронці повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Наразі розв’язується питання про обрання їй запобіжного заходу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.