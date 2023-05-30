БЕБ повідомило про підозру директорці одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків — Finance.ua

БЕБ повідомило про підозру директорці одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних і торговельно-розважальних центрів Києва, оголосили підозру в ухиленні від сплати майже 146 мільйонів гривень податків.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019−2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

Як зазначає БЕБ, фактично до первинних документів внесли дані про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися. Це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. У такий спосіб товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку, кажуть слідчі.

Правоохоронці повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Наразі розв’язується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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