БЕБ на Львівщині упередило незаконне відшкодування 90 млн грн ПДВ — Finance.ua

БЕБ на Львівщині упередило незаконне відшкодування 90 млн грн ПДВ Сьогодні 20:25 — Кримінал

Аналітики Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили підприємство, яке намагалося незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість.

Компанія звернулася із заявою про відшкодування податку на додану вартість на суму понад 90 млн грн, що передбачено податковим законодавством.

Однак, у процесі дослідження діяльності товариства, аналітики Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили завищення від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту у відповідний період на заявлену до відшкодування суму ПДВ.

Відомості про виявлене порушення скеровано до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Спробу незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість було підтверджено позаплановою документальною перевіркою підприємства.

Таким чином, за результатами проведеної інформаційно-аналітичної роботи, аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування 90 млн грн ПДВ.

borgexpert За матеріалами:

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