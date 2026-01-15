Baykar вироблятиме безпілотники на заводах в Італії
Турецька компанія Baykar розпочне виробництво безпілотних літальних апаратів на підприємствах компанії Piaggio в Італії та на спільному підприємстві з італійською корпорацією Leonardo.
Про це заявив генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар.
Повідомляє видання SavunmaSanayiST.
«Ми є найбільшим у світі експортером технологій БПЛА тактичного та вищого класів. Ми поєднуємо досвід Piaggio у сфері цивільної авіації з гнучкою командою інженерів Baykar для посилення наших можливостей. Ми працюємо над новими ініціативами, однією з яких є виробництво БПЛА на об’єктах Piaggio», — повідомив гендиректор компанії.
За його словами, виробничі об’єкти Piaggio великі й технічно добре оснащені, тому мають достатній потенціал для перенесення туди виробництва безпілотників. Нове виробництво в Італії буде орієнтоване передусім на європейських замовників.
Також було зазначено, що виробничі потужності Piaggio Aerospace в Італії будуть інтегровані в ланцюг виготовлення безпілотників Baykar у межах спільного підприємства з італійською компанією Leonardo — другою за величиною авіаційно-оборонною корпорацією Європи.
Планується, що на італійських підприємствах передусім вироблятимуть безпілотники Bayraktar TB3 і AKINCI, які мають високий експортний потенціал на європейському ринку.
Турецька компанія Bayakar, яка є провідним виробником БПЛА у світі, у кінці 2024 року виграла тендер на придбання Piaggio Aerospace, відомої італійської авіаційної компанії, заснованої в 1884 році. Також було домовлено про партнерство та створення спільного підприємства з іншою італійською компанією — Leonardo — для розвитку безпілотних технологій.
