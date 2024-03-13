Байден запропонував 30% податок на електроенергію для Bitcoin-майнерів — Finance.ua

Байден запропонував 30% податок на електроенергію для Bitcoin-майнерів Сьогодні 03:31 — Криптовалюта

Байден запропонував 30% податок на електроенергію для Bitcoin-майнерів

Адміністрація президента США Джона Байдена ініціювала податок у розмірі 30% на електроенергію для майнінгових компаній.

Про це повідомив віцепрезидент із досліджень фірми Riot Platforms П'єр Рошар.

За словами Рошара, за допомогою податків адміністрація Байдена хоче «припинити поширення біткоїна в США і запустити цифрову валюту центрального банку (CBDC)». Водночас експерт назвав можливість оподаткування майнінгових фірм малоймовірною.

Примітно, у січні 2024 року американський політик Дональд Трамп сказав, що заборонить створення CBDC у разі його обрання президентом США. 26 лютого 2024 року в Сенат США внесли законопроєкт «Про протидію нагляду за цифровою валютою центробанку». Його підготувала група республіканців, які виступають проти впровадження такого платіжного засобу.

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У документі « Загальні пояснення пропозицій щодо доходів » йдеться про те, що чинні закони не стосуються цифрових активів, за винятком звітів про брокерські та грошові операції. У зв’язку з цим адміністрація хоче ввести податок на майнінг.

«Будь-яка фірма, що використовує обчислювальні ресурси, які належать їй або орендовані в інших для майнінгу цифрових активів, обкладатиметься акцизним податком. Він дорівнює 30% вартості електроенергії, використовуваної під час майнінгу цифрових активів», — ідеться в документі.

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Таким чином, майнінговим компаніям доведеться повідомляти про тип і обсяги електроенергії, які вони використовують. У разі схвалення бюджету документ набуде чинності після 31 грудня 2024 року.

Податок планують вводити в три етапи: 10% у перший рік, 20% у другий і 30% у третій. Повідомляється, що оподаткування торкнеться навіть майнінгових фірм, які самостійно виробляють електроенергію.

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Американська сенаторка Синтія Ламміс розкритикувала ініціативу Байдена. Згадка про криптовалюти в бюджеті країни є добрим знаком, однак податок у розмірі 30% може зруйнувати галузь, вважає вона.

Адміністрація Джо Байдена не вперше збирається ввести 30% податок на електроенергію. Вона вже робила спроби оподаткування майнінгових фірм у березні 2023 року.

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