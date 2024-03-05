У Сальвадорі спростять покупку Bitcoin — Finance.ua

У Сальвадорі спростять покупку Bitcoin Сьогодні 03:44 — Криптовалюта

У Сальвадорі спростять покупку Bitcoin

У Сальвадорі документи у разі купівлі Bitcoin вимагатимуть лише в тому випадку, коли йдеться про суму від $25 000, а не від $200, як було раніше. Відповідні поправки до податкового кодексу вирішив внести конгрес.

Про це повідомляє Bitcoin News.

«Конгрес Сальвадору приймає поправку до податкового кодексу, що змінює поріг для запиту документів покупця з $200 до $25 000», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що цей крок дозволить зберегти конфіденційність для тих, хто часто використовує Bitcoin у країні.

Сальвадор став першою країною у світі, яка офіційно прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб у вересні 2021 року. Це рішення викликало чимало питань, оскільки Bitcoin запропонував альтернативний фінансовий механізм для країни, де більшість населення не має доступу до традиційних банківських послуг. Впровадження Bitcoin в Сальвадорі спрямоване на поліпшення фінансової інклюзивності, зниження вартості транскордонних переказів та стимулювання економічного зростання. Однак це також супроводжується викликами, серед яких волатильність цін на Bitcoin, необхідність навчання населення роботі з BTC та створення відповідної інфраструктури.

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Всупереч цим викликам Сальвадор продовжує досліджувати потенціал Bitcoin, охоплюючи запуск проєктів щодо видобутку з використанням геотермальної енергії вулканів, що підкреслює прагнення країни впровадити інновації та використовувати головний цифровий актив для економічного розвитку.

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