У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin — Finance.ua

У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin Вчора 18:35 — Криптовалюта

У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin

У Сальвадорі оголосили про запуск програми з надання громадянства та візи за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin чи 1 млн USDT.

«Ця ініціатива покликана залучити людей, які можуть зробити економічний і соціальний внесок, щоб допомогти Сальвадору стати глобальним центром технологій, свободи, нових ринків капіталу на Bitcoin», — йдеться в повідомленні.

Взяти участь в ініціативі можуть 1000 осіб на рік.

У заяві сказано, що насамперед програма орієнтована на заможних людей, які зацікавлені у «створенні Bitcoin-країни», а інвестиції спрямують на культурний та економічний розвиток Сальвадора.

«Кожен Bitcoin реінвестується в такі життєво важливі сфери, як освіта, охорона здоров’я та інфраструктура», — написано в повідомленні.

Також в заяву можна включити декількох осіб, це часто поширюється на подружжя і дітей. У такому випадку сума інвестицій може варіюватися.

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