У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin — Finance.ua
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У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin

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У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin
У Сальвадорі надаватимуть громадянство за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin
У Сальвадорі оголосили про запуск програми з надання громадянства та візи за інвестиції в країну у розмірі $1 млн в Bitcoin чи 1 млн USDT.
«Ця ініціатива покликана залучити людей, які можуть зробити економічний і соціальний внесок, щоб допомогти Сальвадору стати глобальним центром технологій, свободи, нових ринків капіталу на Bitcoin», — йдеться в повідомленні.
Взяти участь в ініціативі можуть 1000 осіб на рік.

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У заяві сказано, що насамперед програма орієнтована на заможних людей, які зацікавлені у «створенні Bitcoin-країни», а інвестиції спрямують на культурний та економічний розвиток Сальвадора.
«Кожен Bitcoin реінвестується в такі життєво важливі сфери, як освіта, охорона здоров’я та інфраструктура», — написано в повідомленні.
Також в заяву можна включити декількох осіб, це часто поширюється на подружжя і дітей. У такому випадку сума інвестицій може варіюватися.
Чи знаєте ви, як розробити, створити, та навіть заробити на власній криптовалюті? Журналісти та експерти порталу Finance.ua вирішили створити власний цикл путівників під назвою «Моя крипта — моє багатство». У цих текстах детально розповімо, як ви можете розробляти, створювати, й заробляти на власній криптовалюті. Розповімо й про найкорисніші інструменти та можливості. Починаємо з тексту про розробку криптовалюти:

Розробка власної криптовалюти: це варто знати

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