Байден підписав закон про призупинення стелі держборгу США — Finance.ua

Байден підписав закон про призупинення стелі держборгу США Сьогодні 11:45 — Світ

Байден підписав закон про призупинення стелі держборгу США

Президент США Джо Байден 3 червня підписав закон про призупинення ліміту державного боргу США до 1 січня 2025 року, щоб запобігти першому в історії США дефолту.

«Я щойно підписав закон про двопартійну бюджетну угоду, яка запобігає першому в історії дефолту, одночасно зменшуючи дефіцит, захищаючи соціальне страхування, медичну допомогу та медичну допомогу, а також виконуючи наші страшні зобов’язання перед нашими ветеранами», — написав Байден у твіті, який супроводжував коротке відео, на якому він підписує закон.

Призупинення ліміту боргу до початку 2025 року знімає загрозу дефолту до президентських виборів наступного року, повідомляє CNN.

Окрім встановлення ліміту заборгованості, закон обмежує витрати, не пов’язані з обороною, розширює вимоги до роботи для деяких одержувачів талонів на харчування та відкликає деякі фонди допомоги COVID-19.

Двопартійна угода щодо обмеження боргу була укладена між Білим домом і республіканцями в Палаті представників Конгресу США. Законодавці встигли до 5 червня, дати, про яку міністерство фінансів попереджало, що більше не зможе виплачувати всі зобов’язання країни повністю та вчасно.

Палата представників ухвалила законопроєкт у середу, а Сенат — у четвер.

Після погодження угода зіткнулася з негативною реакцією як з боку крайніх лівих, так і ультраправих, але зрештою отримала підтримку широкого кола законодавців з обох партій.

Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати допомогу Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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