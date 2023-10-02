Байден підписав короткий бюджет США без підтримки України — Finance.ua

Байден підписав короткий бюджет США без підтримки України Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Байден підписав короткий бюджет США без підтримки України

Президент США Джо Байден підписав схвалений Конгресом закон, який передбачає продовження фінансування уряду США до 17 листопада без фінансової та військової допомоги Україні.

Це допомогло уникнути шатдауну з 1 жовтня 2023 року, коли частину державного апарату довелося б відправити додому без збереження зарплати.

Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проєкт тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не включає в себе фінансування допомоги Україні. Це відбулося менш ніж за чотири години до дедлайну.

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Більшість сенаторів (88 проти 9) підтримали законопроєкт, який забезпечить продовження фінансування бюджетних установ США впродовж наступних півтора місяця за рівнем попереднього фінансового року (в США бюджетний рік триває з 1 жовтня до 30 вересня, тоді як в Україні - з 1 січня до 31 грудня).

Перед цим законопроєкт схвалила Палата представників — його підтримали 355 голосів, а проти виступив 91 конгресмен.

Нижня палата Конгресу виключила положення про виділення $6,15 млрд додаткової допомоги Україні, яку запропонував напередодні Сенат.

Після голосування Джо Байден подякував за ухвалення тимчасового бюджету і закликав Конгрес надати додаткову фінансову підтримку для України, яка була виключена із бюджетного законопроєкту.

Сенатор Майк Раундз заявив, що Сенат розгляне пакет фінансування для України «в дуже короткий термін» і може прийняти його як окремий законопроєкт або як частину більшого пакету фінансування для міністерства оборони США. Він висловив упевненість, що будь-який пакет фінансування пройде в Палаті представників. Пізніше двопартійна група членів керівництва Сенату виступила з подібною заявою.

«Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу (PDA) + $1,23 млрд прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми. Очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення», — зазначила посол України в США Оксана Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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