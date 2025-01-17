Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою

Чинний президент США Джо Байден у своїй прощальній промові до нації напередодні інавгурації Дональда Трампа торкнувся переваг і ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом.

«Штучний інтелект — найважливіша технологія нашого часу. Ймовірно, ніщо не пропонує глибших можливостей та ризиків для нашої економіки, безпеки та суспільства», — розпочав свій виступ у контексті ІІ політик.

Він додав, що нейромережі здатні покінчити з раком, однак за відсутності належних запобіжних заходів технологія «загрожує способу життя, конфіденційності, роботі та захисту нації».

«У вік ІІ вкрай важливо, щоб люди керували ним. І як країна свободи, Америка, а не Китай має очолити розвиток штучного інтелекту», — додав Байден.

Серед загроз він також наголосив на технологічних компаніях. За його словами, соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів, вільна преса руйнується, а редактори зникають.

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Промова глави держави підбиває підсумки його досягнень на посаді президента та визначає ключові кроки для майбутньої адміністрації.

Нагадаємо, у січні адміністрація Байдена ввела нові обмеження на імпорт розроблених у США комп’ютерних чіпів у спробі запобігти доступу інших країн до передових технологій.

Пізніше президент видав указ про надання федеральної підтримки для задоволення значних потреб енергії, необхідних для роботи дата-центрів, що забезпечують функціонування штучного інтелекту.

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