Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою — Finance.ua
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Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою

Технології&Авто
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Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою
Байден назвав ІІ головною технологією та загрозою
Чинний президент США Джо Байден у своїй прощальній промові до нації напередодні інавгурації Дональда Трампа торкнувся переваг і ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом.
«Штучний інтелект — найважливіша технологія нашого часу. Ймовірно, ніщо не пропонує глибших можливостей та ризиків для нашої економіки, безпеки та суспільства», — розпочав свій виступ у контексті ІІ політик.
Він додав, що нейромережі здатні покінчити з раком, однак за відсутності належних запобіжних заходів технологія «загрожує способу життя, конфіденційності, роботі та захисту нації».
«У вік ІІ вкрай важливо, щоб люди керували ним. І як країна свободи, Америка, а не Китай має очолити розвиток штучного інтелекту», — додав Байден.
Серед загроз він також наголосив на технологічних компаніях. За його словами, соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів, вільна преса руйнується, а редактори зникають.
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Нагадаємо, у січні адміністрація Байдена ввела нові обмеження на імпорт розроблених у США комп’ютерних чіпів у спробі запобігти доступу інших країн до передових технологій.
Пізніше президент видав указ про надання федеральної підтримки для задоволення значних потреб енергії, необхідних для роботи дата-центрів, що забезпечують функціонування штучного інтелекту.
За матеріалами:
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