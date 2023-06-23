Байден і Моді побачили серйозний вплив війни рф проти України на світову економіку — Finance.ua

Байден і Моді побачили серйозний вплив війни рф проти України на світову економіку Сьогодні 17:43

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час переговорів у Вашингтоні зазначили, що розв’язана росією повномасштабна війна проти України справляє дедалі більший вплив на глобальну економічну систему, йдеться у спільній заяві лідерів.

«Президент Байден і прем'єр-міністр Моді наголосили на серйозному та дедалі більшому впливі конфлікту в Україні на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливною та енергетичною безпекою, а також найважливішими ланцюжками постачань», — ідеться в спільній заяві за підсумками зустрічі.

Зазначається, що Вашингтон і Делі «зобов'язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України».

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