Місце для вашої реклами

Баржі, тамагочі та витрати на сімʼю: що купують банкіри

Ексклюзивне інтервʼю finance.ua
Ми звикли бачити банкірів у строгих костюмах та з аналітичними звітами в руках. Але що ховається за цифрами? На щорічній премії FinAwards ми влаштували справжній допит топовим фінансистам та інвесторам України.
У новому відео розповідаємо, на що насправді витрачають гроші ті, хто ними керує.

Невдалі покупки

Інвестор і співзасновник УкрІнвестКлубу Дмитро Карпіловський згадав про покупку баржі, яку він планував використовувати для експорту агропродукції, але ідея не реалізувалася через війну.
Президент Асоціації банків України Сергій Наумов розповів про невдалу інвестицію в земельну ділянку, на якій так і не вдалося збудувати будинок.
Серед більш неочікуваних спогадів — директор з інновацій Олексій Рубан згадав тамагочі як одну з перших покупок у дитинстві.

На що витратили першу зарплату

Фінансисти також поділилися, як витрачали перші заробітки.
Дмитро Карпіловський зазначив, що отримав свою першу зарплату в Німеччині у розмірі 600 євро. Кошти він витратив на звичайні споживчі речі.
Сергій Наумов розповів, що перші зароблені гроші витратив на родину.
Місце для вашої реклами
