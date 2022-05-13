Barclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення поставок російського газу — Finance.ua
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Barclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення поставок російського газу

Вчора 15:42Фондовий ринок
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Barclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення поставок російського газуBarclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення поставок російського газу
ВВП єврозони впаде на 5 процентних пунктів, а курс євро впаде нижче паритету з доларом, якщо росія закриє свої газові крани в рамках ескалації війни проти України. Аналітики Barclays попередили про ризики.
Про це повідомляє Reuters.
«Якщо росія закриє свої газові крани (в Європу), ми очікуємо, що курс євро/долар впаде нижче паритету», — йдеться у звіті Barclays про зростання напруженості.
Розрахунки економістів Barclays показують, що повна втрата поставок з росії в поєднанні з нормуванням решти може привести до зниження ВВП єврозони більш ніж на 5 процентних пунктів протягом одного року.
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Тиск на Європу з метою забезпечення альтернативних поставок газу посилився 12 травня, коли москва ввела санкції щодо європейських дочірніх компаній державного «Газпрому» через день після того, як Україна зупинила маршрут транзиту газу по окупованій території.
Нагадаємо, за даними Ради економічного аналізу Франції, повна заборона на імпорт енергоресурсів з росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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