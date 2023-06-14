Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві — Finance.ua
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Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Казна та Політика
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В укриття в Дніпровському районі міста Києва закупили барабанів на 1 млн гривень. Це все для психологічного розвантаження дітей під час повтряних тривог. Про це йдеться в повідомленні Prozorro.
Всього було закуплено 306 барабанівіз натуральної шкіри, вартісь+тю 1900- 3960 грн за одиницю, та 153 комплекти молоточків до них. На суму 890 тис. грн.
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
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За матеріалами:
Finance.ua
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